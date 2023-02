Scène: «Beaux jeunes monstres», ces invisibles Mohamed Ali de la vie

C’est un spectacle audacieux et nécessaire que cette création du collectif Wow. Grâce à un dispositif sonore immersif, on voyage dans la tête d’un enfant infirme moteur cérébral, de la survie à l’affirmation. Sans aucun pathos. Au Théâtre Varia à Bruxelles.

Il se prénomme William. Mais on l’appelle Willy. D’autres encore, à l’esprit retors, le surnomment Wheeling, rapport à la voiturette qui transporte son corps cassé. Trop longtemps privé d’oxygène lors d’une naissance compliquée, Willy n’aurait pas dû vivre plus de quelques jours. Pourtant, contredisant le pronostic des médecins, Willy s’est accroché à la vie des semaines, puis des mois et enfin, des années. Plus précisément 14 années jusqu’ici.