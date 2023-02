Toujours plus d’étudiants sur le marché du travail

Ils sont partout, ou presque : à la caisse du supermarché, dans les parcs d’attractions et même, l’été, dans les hôpitaux… De plus en plus, les étudiants travaillent, par plaisir ou par contrainte. Pour s’offrir des vacances, épargner ou financer leurs études. Ainsi, en 2021, dernière année statistique complète, on recensait 883.518 jobs occupés par 565.248 étudiants.

Le plus gros du contingent de postes est situé en Flandre, qui accapare près de deux emplois (64,2 %) sur trois destinés aux 16 ans et plus. Un job sur quatre est basé en Wallonie (24,1 %) et à peine plus d’un sur dix (11 %) à Bruxelles. Sur ce marché, les femmes (53,88 %) sont plus nombreuses que les hommes (46,12 %).