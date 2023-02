Séismes en Turquie: la facture pourrait dépasser les 80 milliards de dollars de dégâts

Turkonfed, la confédération des entreprises turques a réalisé une première estimation des dommages sur base des précédents tremblements de terre. Avec plus de 70.000 pertes humaines attendues, ce séisme sera aussi le plus meurtrier dans la région.

La Turquie n’a pas fini de subir les répliques du terrible tremblement de terre qui a secoué les régions du sud du pays et du nord de la Syrie il y a maintenant une semaine. Ainsi, la confédération des entreprises turques – une association non gouvernementale qui représente plus de 50.000 entreprises privées dans 30 secteurs hors énergie dans le pays – a réalisé une première estimation de l’impact économique mais aussi humain du séisme sur base d’une étude qui avait été menée après la catastrophe d’Izmit en 1999 dont l’intensité fut similaire voire un peu plus faible que celle survenue dans la région de Kahramanmaraş le 6 février. Cette fois, la zone d’impact géographique du séisme (30.000 km2) est deux fois supérieure à celle de 1999 (15.000 km2). Près de 13,3 millions de personnes vivent dans les 10 provinces sinistrées soit 15,7 % de la population turque.