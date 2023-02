France: Laurent Berger, le visage de la bataille des retraites

Le leader de la CFDT imprime le tempo du mouvement social et revivifie le syndicalisme. Au point que certains le voient déjà dans la course à l’Elysée.

Il fustige tous les excès, les invectives, les violences et même les menaces qui sévissent à l’Assemblée nationale. « On dirait le plateau de Cyril Hanouna », se désole-t-il. Il condamne les outrances des cortèges, quand des manifestants brandissent une poupée, pendue, à l’effigie de la Première ministre. Cette même Elisabeth Borne dont il dénonce le « manque total d’empathie » après une intervention télévisée, mais qu’il ne lui viendrait pas à l’idée d’insulter. Il se démarque des syndicats les plus ultras. Pour autant, jamais il ne cède ni ne rompt avec la ligne qu’il s’est fixée : dénoncer un projet qu’il qualifie d’injuste.

Si la réforme des retraites qui embrase l’Hexagone depuis un mois avait un visage, ce serait celui de Laurent Berger. Le leader de la CFDT, qui est de tous les cortèges et défilera jeudi à Albi, dans le Tarn, pour souligner la mobilisation des petites villes de province, s’est imposé dans le conflit comme la figure du premier opposant responsable.