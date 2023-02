Svinhunder: des paysages sonores envoûtants

Prova Records / Starman Records

Svinhunder, c’est le nom du duo composé du pianiste Michel Bisceglia (qui a joué avec Randy Brecker, Toots, Dewey Redman, Buscemi, etc.) et du bassiste Hans Mullens (qui joue aussi dans Kameel, par exemple). Le premier compose beaucoup de musiques de films, belges et internationaux. Le second est un designer de paysages sonores. Ils se connaissent depuis longtemps. Et même s’ils ont choisi des chemins un peu différents, ils ont décidé de se rejoindre dans ce projet Svinhunder, un remarquable terrain de jeux pour le piano et la basse, qui ne jouent quasiment jamais acoustique sur cet album. Il y a en plus de l’électronique, les percussions de Klaas de Somer, la guitare d’Eric Engels, le nyckelharpa de Didier François et les cordes du Hungarian Studio Orchestra. Le duo dessine des paysages sonores envoûtants dans cet Onlooker aux atmosphères haletantes et au minimalisme cinématographiques. Un album qu’on met en bruit de fond et qu’on s’étonne d’écouter vraiment, tant ses sonorités et ses mélodies accrochent.