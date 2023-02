La douleur de Sebastian Rochford

ECM

Cet album, A short diary, développe une musique de deuil. En 2019, le batteur Sebastian Rochford a perdu son père. Il a immédiatement tenu un journal de deuil musical. Ces mélodies, il les a ensuite confiées au pianiste Kit Downes, reprenant les baguettes pour colorer subtilement cette musique sobre. Dès le premier morceau, This tune your ears will never hear, on est étreint par une ambiance funèbre et solennelle, que viennent éclairer quelques scintillements de cymbales et frétillements de caisse claire. Sebastian est l’un des dix enfants de la famille et lui rend hommage dans Ten of us ou Love you Grampa. Tout est joué sur le piano paternel et enregistré dans la maison familiale en Ecosse. Un album de la mémoire, dépouillé et profond, dense et retenu, qui résonne longtemps dans les oreilles.