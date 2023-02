Bandler Ching: c’est bien agréable à entendre

Sdban Ultra

Nombre d’albums de la scène jazz et extension bruxello-flamande dessinent des paysages sonores étonnants : Kameel, Kosmo Sound, Compro Oro, Lucid Lucia, Glass Museum, Azmari, et même Echt ! Tiens, beaucoup de ces artistes sont drivés par le label Sdban Ultra. Bandler Ching, c’est bien ça. Ambroos De Schepper au sax, Alan Van Rompuy aux claviers, Federico Pecoraro à la basse et Olivier Penu à la batterie. Musiques d’ambiance, très cinématographiques, mélange de jazz, de trip hop, d’électronique, de grooves. On l’avoue : c’est bien agréable à entendre. On l’avoue aussi : on a l’impression d’avoir déjà entendu ce genre de truc. Et heureusement qu’il y a RoodGroen et la voix de Maya Mertens pour nous extirper d’une certaine monotonie.