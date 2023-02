Que deviennent les anciens joueurs de l’Union à Brighton? «Kaoru Mitoma est une star en Premier League»

1 « Undav n’est pas un ‘quitter’, quelqu’un qui abandonne ou renonce facilement »

Alors qu’il aurait pu partir en prêt – notamment à Blackburn en Championship- durant le récent mercato hivernal pour y acquérir du temps de jeu, Deniz Undav a préféré rester à Brighton. Bien lui en a-t-il – peut-être- pris. Car l’ancien joueur de l’Union vient de fêter ses deux premières titularisations en Premier League, profitant de l’absence pour blessure de Danny Welbeck. « Contre Bournemouth, il a joué comme second attaquant. Il s’est plutôt bien débrouillé, même s’il a raté une énorme triple occasion », analyse Brian Owen, journaliste suiveur de Brighton pour le journal local The Argus. « Et contre Crystal Palace ce week-end, il a joué en 9. Il n’a pas créé beaucoup de danger mais s’est montré disponible pour des combinaisons. Après cette rencontre, je lui ai demandé pourquoi il n’était pas parti en janvier et il m’a dit qu’il n’était pas un « quitter » (NDLR : en anglais), c’est-à-dire quelqu’un qui abandonne facilement, qui renonce. »