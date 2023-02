Michel De Herde inculpé pour viol et images pédopornographiques: Défi réagit Il avait été retiré de ses compétences à la suite d’une décision prise par le collège schaerbeekois en raison d’une première inculpation « pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes ».

Par Belga Publié le 13/02/2023 à 17:40 Temps de lecture: 2 min

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier de viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques.

Le Parquet a confirmé l’information au Soir tout en précisant que Michel De Herde bénéficie de la présomption d’innocence pour le moment. Une enquête est également en cours afin de déceler si l’échevin a pu avoir d’autres comportements indésirables au sein des départements du budget et de l’instruction publique. Il avait été retiré de ses compétences à la suite d’une décision prise par le collège schaerbeekois en raison d’une première inculpation « pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes ». Michel De Herde avait été remis en liberté après avoir été entendu.

En septembre, le dossier a été relancé à la suite d’une plainte pour viol déposée par une étudiante. Une plainte avait également été faite à son encontre par l’échevine de la Culture et de l’Egalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo).

Actuellement, Michel De Herde nie les faits et ne souhaite faire aucun commentaire.

Défi réagit

Défi réagit aux inculpations dont fait l’objet Michel De Herde : « C’est par voie de presse que nous avons appris les nouvelles inculpations à l’encontre de Michel De Herde. Les nouveaux éléments relatés dans les médias sont d’une telle gravité, que le comité des sages, l’organe chargé du respect de la déontologie de Défi, va se réunir en urgence, à la demande du président et du secrétaire général du parti. Ce, conformément aux dispositions statutaires. Bien que la présomption d’innocence reste de mise, la question de son exclusion sera posée.

Pour rappel, en novembre dernier, ce comité avait déjà décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d’éligibilité dans les instances centrales et locales du parti. »