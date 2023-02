Aucune règle ne cadre chez nous les voyages à l’invitation de tiers

Au Parlement européen, le scandale des voyages d’eurodéputés tous frais payés par des tiers, donnant parfois lieu ensuite à d’étonnants changements de positionnement, secoue l’institution. Où des règles sont pourtant censées encadrer ces déplacements. Et chez nous, qu’en est-il ?

Nous nous sommes plongés dans les règlements des cinq assemblées parlementaires où siègent des élus francophones en Belgique : la Chambre, le Sénat, le parlement de Wallonie, le parlement bruxellois et le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Et un constat s’impose : aucun ne prévoit de règles spécifiques pour les voyages effectués par des élus à l’invitation de tiers (Etat, organisations, ONG…) et financés par ces invitants – comme certains déplacements au Qatar qui défraient la chronique.