L’échevin schaerbeekois Michel De Herde, inculpé pour viol, «entend démontrer son innocence»

Une inculpation pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques vient s’ajouter à une précédente inculpation. Pour Défi, la question de l’exclusion de l’élu est posée.

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé la semaine dernière pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques. Contacté, le parquet de Bruxelles a confirmé ces informations de nos confrères de la DH, sans donner plus de commentaires. L’élu amarante nous confirme de son côté avoir été interrogé mercredi passé mais nie les faits qui lui sont reprochés.