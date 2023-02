Le change fait perdre 23 millions d’euros à la FN Herstal

On a connu des scénarios de séries moins bien écrits. Nouvel épisode dans ce qui devient la saga FN Herstal. Cette fois, ce sont les finances qui font parler d’elles. Le marchand d’armes a été surpris par les effets de la guerre en Ukraine, non pas dans sa production mais bien dans sa trésorerie : « Pour rappel, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, l’année 2022 a connu une haute volatilité des taux de change, avec une dépréciation importante de l’euro face au dollar américain : l’euro s’échangeait à 1,14 dollar avant la guerre et a connu son point bas en septembre, à 0,95 dollar. Le Groupe Herstal réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires en dollars et est donc logiquement exposé aux variations de taux de change » explique Henry de Harenne, le responsable de la communication du Groupe Herstal, maison mère de la fabrique et propriété de la Région wallonne à travers l’outil économique Wallonie Entreprendre (ex-SRIW + Sogepa).