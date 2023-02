Podcast – Qatargate: les anomalies dans les voyages des eurodéputés

Le Qatargate secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Le Qatar et le Maroc auraient tenté d’influencer des eurodéputés par des voyages, des cadeaux et même des valises de billets. Le Soir s’est penché sur les déplacements de députés financés par des tiers et vous propose une grande analyse à lire sur tous nos supports.

Au Parlement européen, les voyages payés par des tiers doivent être déclarés et rendus publics. Plusieurs journalistes du Soir ont collecté toutes les déclarations disponibles pour les analyser. Qui voyage le plus ? Qui déclare toujours en retard ? On répond à ces questions avec Xavier Counasse, chef du service enquêtes.