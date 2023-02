Podcast - Les coulisses de notre enquête sur les voyages des députés belges francophones aux frais de tiers

Le Qatargate secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Le Qatar et le Maroc ont tenté d’influencer des eurodéputés par des voyages, des cadeaux et même des valises de billets…. Les lobbys ciblent les élus européens. Mais qu’en est-il en Belgique? Des Etats ou associations visent-ils aussi nos parlementaires ? Nos députés et sénateurs sont-ils sollicités pour participer à des voyages tous frais payés? Par qui, et pour quels motifs? Martine Dubuisson est journaliste politique. Elle a posé une question à tous les parlementaires francophones du pays, soit plus de 200 élus : depuis le début de la législature, ont-ils effectué des voyages à l’étranger au moins partiellement payés par des tiers ? Elle nous raconte les coulisses de son enquête.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast «À propos», qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be