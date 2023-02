Renaud Emond revient sur sa longue absence: «Je n’ai aidé personne et je ne me suis pas aidé moi-même»

Renaud Emond évoque ses 5 mois d’arrêt provoqués par une tendinite au genou gauche, qui lui a empoisonné l’existence et lui a fait craindre pour la suite de sa carrière. Mais aussi son retour aux affaires et ses ambitions pour la suite de la saison.

Lorsque Ronny Deila l’a invité à prendre le relais d’un Noah Ohio peu inspiré, à une demi-heure de la fin d’un match que le Standard n’a jamais pu emballer, Renaud Emond a savouré l’instant présent, trop heureux d’enfin revenir dans la lumière et de pouvoir laisser derrière lui cinq mois de douleurs, de frustrations et de craintes. L’accueil que Sclessin, qui n’avait pourtant pas été tendre avec lui en début de saison, lui a réservé dimanche a été à la hauteur de ses attentes.

« Cette ovation du public m’a donné des frissons », avoue-t-il. « J’espère que je pourrai lui rendre la pareille le plus vite possible. Je crois que les supporters sont contents de mon retour. Ils savent ce que je peux apporter quand je suis en confiance et à niveau… »