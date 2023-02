Wallonie: une nouvelle tentative pour réformer la fiscalité automobile

Ecolo et le ministre wallon Philippe Henry ont de la suite dans les idées : un projet de décret largement amendé sous le bras, ils reviennent à la charge avec une réforme de la fiscalité automobile au sud du pays. Pour rappel, les taxes de mise en circulation et de circulation sont en effet de compétence régionale. La proposition initiale est simplifiée : les changements ne concerneront plus que la seule taxe de mise en circulation (TMC), la taxe annuelle de circulation restant inchangée.

En juin 2022, le même ministre de la Mobilité avait déposé la première mouture de son texte sur la table du gouvernement régional. Voiture et fiscalité : le cocktail était évidemment explosif. L’annonce à la sauvette de Philippe Henry avait rapidement plombé l’ambiance au sein de la tripartite PS-MR-Ecolo. En juillet, victime de menaces sérieuses et anonymes liées à ce dossier, Philippe Henry avait même été placé sous protection policière.