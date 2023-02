Ballon espion: la menace low-cost que le Pentagone ignore sciemment

Les Etats-Unis bruissent de rumeurs sur d’éventuels phénomènes aériens non identifiés, après l’interception de 4 intrus aériens en 10 jours. L’explication est plus prosaïque, mais guère plus rassurante : les militaires américains ont longtemps ignoré un ambitieux programme chinois de surveillance du globe terrestre à haute altitude.

Un quatrième « objet non identifié », en dix jours, a été abattu dimanche par un chasseur de l’armée de l’air américaine, à 6000 mètres d’altitude au-dessus du lac Huron, dans le nord du Michigan. Prudemment, les autorités ont refusé d’identifier l’objet « octogonal » comme un ballon espion chinois, peinant à calmer un émoi grandissant. Et si ces apparitions célestes étaient des vaisseaux extra-terrestres, s’interrogent les plus férus de « phénomènes aériens non identifiés (UAP, en anglais) » ? Dimanche soir, le général commandant la défense aérienne d’Amérique du nord (NORAD), Glen VanHerck, tenait à rassurer ses compatriotes, estimant qu’aucun autre « intrus » n’avait été repéré et localisé.