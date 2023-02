Vivement la «Green Mountain»

Il s’est effondré contre la barrière à peine la ligne coupée, dans le sillage de l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar), nouveau leader. « À bloc, pas d’air, pas d’eau… la surchauffe », glissait quelques minutes plus tard Mauri Vansevenant, une bouteille entière vidée sur le casque mais le souffle déjà retrouvé, comme le sourire. Un autre signe de sa grosse condition. Deuxième sur l’ascension de Jabal Haat et ses pourcentages acérés (4,8km à 8.5 % de moyenne, un passage à plus de 15) dans la pierraille incandescente, le Belge de Soudal-Quick-Step pesait le pour et le contre sous les yeux de sa famille venue l’encourager. « Tu as roulé fort », lui a glissé Wim, son père, ancien pro.