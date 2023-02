Anima retrouve sa vitesse de croisière dès vendredi

Tous formats confondus, l’affiche 2023 compte 324 films. Dont 22 longs-métrages et 154 courts-métrages en sélection. Plus de 1.700 courts-métrages ont été soumis à l’origine… Autant dire que les organisateurs d’Anima ont eu du travail côté choix judicieux et constitution des programmes. Et les cinq jurys qui seront à l’œuvre cette année en auront probablement au moins autant !