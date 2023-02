Italie: premier test électoral réussi pour Giorgia Meloni

Si les élections régionales en Lombardie et dans le Latium, qui ont eu lieu ces dimanche et lundi, représentaient un premier test politique pour le gouvernement de Giorgia Meloni, l’exécutif peut indéniablement crier victoire. Dans ces deux grandes régions, les plus peuplées de la Péninsule, les urnes ont en effet parlé nettement en faveur de la coalition au pouvoir, composée par le parti de la droite radicale Fratelli d’Italia, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Ainsi, à Milan, c’est le président de la Région sortant, Attilio Fontana (Ligue), qui célèbre sa réélection alors qu’à Rome, c’est le poulain de Giorgia Meloni, l’ancien président de la Croix-Rouge nationale Francesco Rocca, qui peut se réjouir d’une toute première victoire après sa récente descente dans l’arène politique.