Equipe FIFA de l’année: deux Diables rouges figurent parmi les 26 nommés

L’équipe FIFA de l’année sera dévoilée le 27 février lors d’une cérémonie à Paris. Kevin De Bruyne y a déjà figuré en 2020 et 2021 succédant à Eden Hazard choisi en 2018 et 2019.

Thibaut Courtois (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City) font partie des 26 joueurs nommés pour figurer dans l’équipe FIFA de l’année au traditionnel « Best FIFA Football Awards », a communiqué la fédération internationale de football lundi.

Thibaut Courtois est l’un des trois gardiens nommés avec le Brésilien Alisson Becker (Liverpool) et l’Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa). Comme chez les défenseurs, huit milieux de terrain sont nommés. Outre Kevin De Bruyne, on retrouve l’Anglais Jude Bellingham (Dortmund), le Brésilien Casemiro (ex-Real, Manchester United), l’Argentin Enzo Fernandez (ex-Benfica, Chelsea), le Croate Luka Modric (Real Madrid), les Espagnols Gavi et Pedri (Barcelone) ainsi que l’Uruguyaen Federico Valverde (Real).