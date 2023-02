Le nouveau think tank «InES» veut lutter contre les inégalités en Belgique

Une vingtaine de chercheurs, profs, acteurs sociaux et associatifs lancent le think tank « InES », pour « Inclusion, égalité, solidarité ». Site web, analyses, propositions. Ça déménage. Céline Nieuwenhuys et Andrea Rea s’expliquent.

C’est le grand retour de l’« égalité des conditions » après 20 ou 30 ans de règne – pas sans partage, s’entend – de l’« égalité des chances ». Le think tank « InES », pour « Inclusion-Egalité-Solidarité » voit le jour et remet le concept en lumière. Un choix théorique à incidences multiples. Membres fondateurs (ils sont une vingtaine au départ : lire ci-dessous), Andrea Rea, professeur en sociologie à l’ULB, et Céline Nieuwenhuys, issue de l’associatif, Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, qui fut membre du groupe d’experts conseillant le gouvernement fédéral sur le covid, argumentent. « Avec la crise financière de 2008, la crise du covid, maintenant la crise énergétique, on voit bien que les politiques publiques sont surtout au défi d’accroître les conditions d’existence des individus, là où il faut “réparer”, comme on dit.