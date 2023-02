Podcast – Le think tank «InES» veut repenser la lutte contre les inégalités

Ils sont une vingtaine : chercheurs, profs d’unifs, acteurs et actrices du monde social et associatif. Ils lancent un think tank, un groupe de réflexion, un laboratoire d’idées. « InES », pour Inclusion-égalité-solidarité. Pas un parti, pas un mouvement mais un espace de débat interdisciplinaire sur les inégalités. Quel est le message porté par Ines ? Pour faire quoi et pour parler à qui ? On prend le temps de comprendre tout ça avec deux membres fondateurs du think tank : Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et Andrea Rea, professeur de sociologie à l’ULB.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be