Séismes en Turquie Nebib Alev est pressé de faire venir sa famille

Ce Belgo-Turc ne reconnaît plus sa ville natale où il va chaque année en vacances. Personne de sa famille n’a été touché par les conséquences du séisme, mais il pleure des visages connus.

Je viens de vivre une semaine comme si je planais. Je suis présent, mais mon esprit n’arrive pas à se vider des images que j’emmagasine, souvent très tard, devant la télévision ou sur internet. Je suis tétanisé par l’horreur en découvrant le sort des familles touchées par le tremblement de terre. C’est la folie. Déjà plus de 31.000 morts… Des personnes qu’on côtoyait tous les jours. Ces visages qu’on ne verra plus. Comme quoi la vie peut être prise sur une fraction de seconde. Et qu’est-ce qu’il reste ? De la poussière du passage… »