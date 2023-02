Alonso chez Aston Martin: ultime dérapage ou sortie réussie

Quand il a conquis le titre de champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault, il ne faisait « aucun doute » que Fernando Alonso alignerait encore quelques couronnes après avoir mis un terme aux plantureuses « années Ferrari » de Michael Schumacher (cinq titres de rang). Seize ans plus tard, le compteur de l’Espagnol n’a pas bougé, malgré 17 victoires (32 en tout) et 7 pole positions (sur 22) supplémentaires, et surtout un nombre record de… 356 Grands Prix disputés !