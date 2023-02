Ligue des champions: 104 jours plus tard, les étoiles sont de retour

La plus belle compétition européenne reprend ses droits ce mardi avec le choc AC Milan – Tottenham et surtout le remake de la finale 2020 PSG – Bayern Munich.

Depuis 30 ans, les oreilles des supporters aux quatre coins de l’Europe (voire même au-delà) sont bercées aux notes de l’hymne de la Ligue des champions. Comme c’est devenu la tradition depuis de nombreuses années, l’UEFA fait durer le plaisir en « saupoudrant » les 8es de finale aller sur quatre dates différentes cette semaine et la semaine prochaine. Les affiches pour ouvrir la phase à élimination directe ne manquent pas d’allure avec AC Milan-Tottenham, soit le duel par banc interposé entre Stefano Pioli et Antonio Conte qui sont les deux derniers entraîneurs sacrés en Serie A, et PSG-Bayern, qui était carrément la finale en 2020. Cette saison, l’attente des aficionados de la Coupe d’Europe la plus prestigieuse aura été plus longue que d’habitude, puisque 104 jours se seront écoulés entre le coup de sifflet final à San Siro (AC Milan-Salzbourg), le 2 novembre dernier, et le coup d’envoi, ce mardi soir, face aux Spurs.