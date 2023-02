Ancien Diable rouge, Timmy Simons devient entraîneur en Challenger Pro League

Dender s’est incliné 5 à 2 à Beveren ce week-end et termine la phase classique à la 10e place. Dender doit assurer son maintien dans l’anti-chambre de l’élite via les playdowns.

Timmy Simons, qui a également joué à Lommel, au PSV Eindhoven et à Nuremberg, compte plus de 300 matches en Pro League, plus de 150 rencontres en Eredivisie et plus de 100 matches en Bundesliga au compteur. Il a aussi joué une cinquantaine de matches de Ligue des champions et a été sélectionné 94 fois avec les Diables rouges.