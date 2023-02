Coronavirus: le «NY Times» saisit la justice pour que les SMS échangés entre Von der Leyen et Pfizer soient publiés

Le journal américain The New York Times a saisi la justice pour obliger la Commission européenne à publier des SMS échangés entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le patron du fabricant de vaccins contre le covid-19, Pfizer.

La Commission estime que les SMS ne relèvent pas de son devoir de transparence et affirme qu’elle ne peut pas non plus les récupérer. Des organismes de surveillance tels que le Médiateur européen et la Cour des comptes européenne ont déjà dénoncé le secret que la Commission continue de maintenir. Le Parlement européen insiste également.