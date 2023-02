Podcast – Voyages des députés: les coulisses de notre enquête

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart

Qui sont les députés qui voyagent le plus sur invitation ? Quels sont les États, les lobbies qui invitent régulièrement nos élus ? Ces voyages sont-ils déclarés suivant les règles en vigueur ?

Le Qatargate secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Le Qatar et le Maroc ont tenté d’influencer des eurodéputés par des voyages, des cadeaux et même des valises de billets… Plusieurs journalistes du Soir ont donc eu envie d’éplucher en détail les déplacements de députés financés par des tiers et vous proposent une grande analyse à lire sur tous nos supports.