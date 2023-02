Les voyages forment les politiques, à condition que…

Super intéressant. C’est le premier mot qui conclut la lecture des éléments livrés par la double enquête que Le Soir consacre aux voyages payés en tout ou partie par des tiers aux parlementaires européens et belges francophones. Intéressant, car cette mise à plat et ce relevé très précis – sur la base de la déclaration des élus – permettent d’abord et avant tout d’y voir clair : nombre total de déplacements, pourcentage des parlementaires concernés, destinations prisées et récurrence des pays invitants, motifs des voyages, pratiques selon les partis etc. Aucun commentaire, aucune conclusion voire condamnation sur le caractère exagéré ou pas, suspect ou pas, anti-déontologique ou pas ne peuvent être faits en l’absence de ce cadastre quantitatif et qualitatif. Aucune gestion professionnelle de leur gouvernance par les partis non plus, par ailleurs.