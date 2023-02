Pierre Palmade devrait bientôt être entendu par les enquêteurs: ce que l’on sait de la perquisition à son domicile

Hospitalisé au service de réanimation du Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade n’a pas encore pu être auditionné par la police suite au grave accident de voiture qu’il a provoqué sur une route départementale de Seine-et-Marne, alors que l’enquête se poursuit. L’accident a fait, outre l’humoriste vedette, trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Une enquête a été ouverte à Melun pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. D’après Le Parisien , l’humoriste doit subir un nouvel examen médical ce mardi et si son état le permet, il devrait être placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs mardi soir ou mercredi. Il pourrait ensuite être présenté devant un juge d’instruction et placé en détention provisoire. Il encourt jusqu’à dix ans de prison.