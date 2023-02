Anderlecht: Marc Coucke et Wouter Vandenhaute vont recevoir les supporters

Une délégation de supporters d’Anderlecht va être reçue par Marc Coucke et Wouter Vandenhaute dans les prochains jours. Les dirigeants anderlechtois espèrent évidemment que cette réunion sera très positive et primordiale pour calmer les esprits.

Le thème de la rencontre n’a pas été communiqué officiellement mais il apparait évident qu’après toutes les critiques dont son président a été l’objet ces dernières semaines, Coucke devait sortir du bois.

S’il a décidé d’aller vers les supporters en compagnie de VDH, c’est très certainement pour leur souligner son envie de poursuivre son aventure au RSCA. Et son souhait de continuer cette aventure avec Wouter Vandenhaute comme président. Mais plus dans ce climat constamment chahuté.

Cette réunion, envisagée avant les nouveaux « incidents anti-direction » de dimanche, calmera-t-elle les sympathisants les plus remontés quant à l’avenir et à la stabilité de leur club favori ? Marc Coucke (51 %) et Mauvavie (Wouter Vandenhaute et Geert Duyck, 26 %) en détiennent plus de 75 % des parts.