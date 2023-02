«C’est une latérïte aiguë»: l’annonce géniale du Stade de Reims pour annoncer la prolongation de contrat du Diable rouge Thomas Foket (vidéo)

Les Belges et le Stade de Reims, c’est une histoire qui roule pour le moment. Si Will Still fait actuellement des miracles à la tête du club rémois, étant devenu l’entraîneur avec la meilleure série d’invincibilité après sa prise de fonction dans l’histoire du club, ce n’est pas le seul natif de notre pays à faire le bonheur des supporters.

Depuis son arrivée en 2018, Thomas Foket a su s’imposer comme un titulaire quasiment indiscutable au sein de l’échiquier rémois, comptabilisant déjà 146 rencontres avec le club. Et le Diable rouge ne devrait pas en rester là, puisque le Stade de Reims vient d’annoncer la prolongation de son contrat jusqu’en 2025.

Pour annoncer cette bonne nouvelle, le pensionnaire de Ligue 1 a publié une vidéo particulièrement bien réussie sur ses réseaux sociaux. On peut notamment y voir un (faux) jeune Thomas Foket, qui souffre d’une maladie aussi rare qu’inventée pour l’occasion : une latérite aiguë ! Ce qui explique pourquoi, quinze ans plus tard, le Belge est aussi efficace au poste de… latéral.