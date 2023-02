Michel De Herde, inculpé pour viol et images pédopornographiques, ne participera plus aux réunions communales L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier. Mardi, le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi) a réagi par communiqué.

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier de viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques, avait-on appris lundi. Le Parquet a confirmé l’information au Soir tout en précisant que Michel De Herde bénéficie de la présomption d’innocence pour le moment.

Mardi, le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi), a réagi par communiqué indiquant qu’une réunion d’urgence des échevines et échevins de la commune de Schaerbeek serait organisée. « Les motifs d’inculpation cités dans la presse (cf. supra), sont extrêmement graves », peut-on lire.

Michel De Herde a accepté, « que le retrait de ses compétences, effectif depuis sa première inculpation, soit bien évidemment prolongé suite à cette seconde inculpation et qu’il n’ait pas de relation avec les services communaux. Et cela jusqu’à ce que la Justice ait fait son œuvre. De ne plus participer ni au Collège ni au Conseil tant que ces inculpations ne soient levées. Que le Conseil communal désigne, dans l’attente de la décision judiciaire, un autre représentant dans les organismes communaux dans lesquels il a été nommé », rapporte le communiqué.

Une enquête menée par la médecine du travail est également en cours afin de déceler si l’échevin aurait pu avoir d’autres comportements indésirables au sein des départements du budget et de l’instruction publique. Il avait été retiré de ses compétences à la suite d’une décision prise par le collège schaerbeekois en raison d’une première inculpation « pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes ». Michel De Herde avait été remis en liberté après avoir été entendu.

En septembre, le dossier a été relancé à la suite d’une plainte pour viol déposée par une étudiante. Une plainte avait également été faite à son encontre par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo).

Actuellement, Michel De Herde nie les faits et ne souhaite faire aucun commentaire.