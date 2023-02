Action syndicale chez ING: des militants s’en prennent au CEO, «Honte à vous!»

Le syndicat socialiste SETCa a bloqué mardi matin l’entrée principale du bâtiment de la banque ING situé avenue Marnix à Bruxelles en signe de protestation alors qu’une procédure de licenciement pour faute grave du délégué principal du SETCa, Pascal Breyer, a été lancée.

L’entrée principale a été bloquée par le syndicat où une centaine de militants étaient rassemblés mardi matin. En outre, le syndicat a également installé des banderoles sur lesquelles on peut lire « Shame on you, mister Adams » (« Honte à vous, monsieur Adams »), les militants s’adressant directement au CEO d’ING Belgique, Peter Adams.