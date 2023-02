Une violente intervention sur Alisson et une altercation musclée avec Van Dijk: Amadou Onana a vécu un derby mouvementé face à Liverpool (photos)

Ce lundi soir, Liverpool n’a pas tremblé pour venir à bout de son éternel rival, Everton. Impressionnants d’efficacité, les Reds ont profité des réalisations de Mohamed Salah et de Cody Gakpo pour prendre les trois points.

Mais, ce qui a particulièrement marqué les esprits, c’est la tension qui était présente sur le pré ce soir. Comme à son habitude, le derby de la Mersey était très tendu, et les supporters ont pu assister à plusieurs scènes musclées. Et, à ce niveau, le Diable rouge Amadou Onana n’était pas en reste. Même si ce n’était que le deuxième derby face à Liverpool de sa jeune carrière chez les Toffees, le médian a visiblement bien compris que, dans ce genre de rencontre, il faut savoir se faire respecter. Et c’est ce qu’il a fait.

En effet, entre un tacle inutile sur le portier Alisson en première période, quelques tacles assez appuyés tout au long de la rencontre, une empoignade avec Tsimikas et une altercation avec Van Dijk, Amadou Onana a tenu à marquer son territoire ce lundi soir. Une preuve de son tempérament de feu qui a particulièrement plu aux supporters d’Everton, mais qui n’a pas suffi à empêcher la défaite des Toffees.

Capture vidéo Twitter