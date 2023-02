Salles de vente : l’art, remède à tous les maux

MJV Soudant, vente de la collection de tableaux du docteur R.G. - régionalisme belge de 1600 à l’an 2000. Dimanche 26 février à 13 h au 60 rue de Bertransart 6280 Gerpinnes. Exposition les 23, 24 et 25 janvier de 10 à 18 h. www.mjvsoudant.be/

Où commence la belle histoire ? Dans la jeunesse du docteur ou dans son changement de vie ? Le jour où il china son premier petit tableau quand il habitait encore en pays liégeois ou celui où il décida de déménager et de disperser son exceptionnelle collection ?

Exceptionnelle, quel autre mot pour cet ensemble de près de 600 tableaux dont 408 très exactement seront mis aux enchères par la maison MJV Soudant à Gerpinnes le dimanche 26 février ? Et comment, et pourquoi, et en combien de temps devient-on propriétaire d’un tel patrimoine ?