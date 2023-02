La sélection musiques du MAD

Weird Al Yankovic

Cirque royal, samedi 18.

Vous ne connaissez de ce musicien que ses fameuses parodies de Michael Jackson ? Voici de quoi vous étonner avec non pas un méga-show mais bien une soirée intimiste en mode comédie musicale.

Roÿksopp

AB, lundi 20.

L’énigmatique duo norvégien nous revient avec son nouveau projet Profound Mysteries. C’est complet !

Eros Ramazzotti

Forest National, les 21 et 22.

La popularité du Rossignol romain ne se dément pas…

Stephan Eicher

Bozar, mercredi 22.

Rien que le choix de cette salle nous fait saliver. Bienvenue dans l’univers poético-rock gitan et chansons de notre Suisse préféré.

Tribute to Jean-Pierre Catoul

Le Rideau rouge, Lasne, mercredi 15, 20 h ; CC Rossignol-Tintigny, vendredi 17, 21 h 30 ; CC Mouscron, samedi 18, 20 h ; Relais Jazz, Beauvechain, dimanche 19, 17 h

Jean-Pierre Catoul était un violoniste de jazz et d’autres musiques. Il a travaillé avec Led Zeppelin, Sheller, Souchon, Barbara. Il est mort à 37 ans en 2001 dans un accident de la route causé par un chauffard poursuivi par la police. Cavaliere, Dille, Loos, Osborne et Gerstmans jouent ses compositions.

Lorenzo Di Maio

CC Rossignol-Tintigny, vendredi 17, 20 h

Le guitariste Lorenzo Di Maio, Samuel Gerstmans à la contrebasse, Daniel Jonkers à la batterie et un quatuor à cordes. De la musique qui a une âme.

Rahona ft Manu Hermia

Jazz Station, St-Josse, samedi 18, 18 h

Un quintet à deux guitares, avec Joël Rabesolo et Julien Marga. Plus Manu Hermia au saxophone. Musique africaine, jazz contemporain, musique de film.

Kind of blue Tribute

Atomium Jazz, Atomium, Bruxelles, samedi 18, 19 h 30

Hommage à Miles, avec Pierre Malempré, Thomas Champagne, Michel Mainil, Maxime Moyaerts, Hendrik Vanattenhoven et Mimi Verderame.

FestiVita !

Bruxelles, du 16 au 19.

Deuxième édition de ce festival organisé par le Cercle Royal Gaulois à Bruxelles, dont la programmation est cette année articulée autour du thème du « Grand tour européen », ce voyage éducatif que pratiquaient les compositeurs baroques. Ainsi, pendant quatre jours, le festival propose un voyage musical (et gastronomique) avec aussi bien des propositions originales (un concert alternant menu cinq services s’alterne avec des intermèdes musicaux du XVIIIe siècle, un bal…) que des concerts plus classiques (avec Le Poème Harmonique et la soprano française Isabelle Druet, l’ensemble Les Muffatti avec la mezzo Coline Dutilleul et le contre-ténor Clint Van der Linde…).

Retour en enfance