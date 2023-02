Ferrari, la première F1 2023 à se montrer vraiment

D’un rouge plus vif que l’an dernier, la SF23 a même effectué quelques tours de piste à Fiorano pour faire de Ferrari la première écurie à avoir dévoilé vraiment sa nouvelle monoplace. Et ce à deux semaines du premier GP de la saison, à Bahreïn.

Comme si elle avait besoin de (se) convaincre de la ferveur qu’elle est capable de susciter, la Scuderia Ferrari a choisi de rassembler quelques dizaines de ses plus fidèles supporters à Maranello, mardi midi, pour faire du bruit à l’occasion de la présentation de sa nouvelle monoplace : la SF23 qui portera de nouveaux espoirs de reconquête, après tant d’années de désillusions.

Un moteur plus puissant et… plus fiable !

Dotée d’un moteur annoncé plus puissant et surtout plus fiable que celui de sa devancière (la F1-75) qui avait remporté quatre Grands Prix et signé 12 pole positions l’an dernier, la nouvelle arme de Charles Leclerc et Carlos Sainz a dévoilé des pontons et un museau sensiblement modifiés, ainsi qu’une robe rouge plus éclatante que celle de l’an dernier, qui avait été choisie pour rendre hommage aux 75 ans de la marque, en retrouvant sa teinte originelle.

Mine de rien, elle aura ainsi été la première monoplace 2023 à être véritablement montrée au grand public, d’autant qu’elle est immédiatement montée sur la piste d’essais de Fiorano pour y effectuer deux tours aux mains de Leclerc et ensuite trois autres à celles de Sainz.

Leclerc : « Tellement spécial, après les journées de simulateur »

Comme on pouvait s’y attendre, le Monégasque n’a pas manqué de dire que la voiture semblait « très bien, très douce à piloter », avant d’en donner les clefs à son équipier espagnol. « Ce ne sont que 15 km que nous aurons parcourus aujourd’hui, mais après les nombreuses séances de simulateur effectuées cet hiver, cela reste tellement spécial d’enfin se trouver au volant de la nouvelle voiture, porteuse de tant d’espoirs », a poursuivi Charles Leclerc.

Fred Vasseur pour succéder à Mattia Binotto

Alors que le duo entamera sa troisième saison en commun à Maranello, et que les F1 ne connaîtront pas d’évolutions majeures avant 2026, la principale nouveauté mise en lumière à l’occasion de cette présentation était bien sûr la présence de Fred Vasseur, qui a relayé Mattia Binotto à la tête d’une écurie tellement minée par les très nombreuses erreurs stratégiques et de management enregistrées lors de la dernière campagne archi-dominée par Red Bull et Max Verstappen.

« Va falloir délivrer »

Arrivé à Maranello dans le courant du mois de décembre, le deuxième Français (après un certain Jean Todt !) à prendre les commandes de la plus mythique des écuries de F1 a donc fait sa première apparition publique tout de rouge vêtu.

Et toujours dans cet élan de positivisme qui sied à toute présentation de F1, l’ancien patron de la petite sœur Alfa Romeo n’a bien sûr pas manqué d’afficher la confiance qu’il avait en cette équipe : « Même si mon expérience de l’écurie se limite à quelques semaines, je suis convaincu que Ferrari a tout pour gagner, à condition de tout mettre ensemble », a confié le manager français, connu pour ses qualités techniques et humaines, qui a par ailleurs promis de se mettre à l’italien. « Ce n’est pas si évident, mais je vais poursuivre. Tout comme je me suis lancé à fond dans ce nouveau défi. Diriger Ferrari est un grand honneur, mais il va falloir délivrer. Je sais que cela suscite de la pression, mais je suis prêt à relever ce challenge. »