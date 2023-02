Violences et discriminations dans l’enseignement supérieur: la FWB lance une enquête

Tous les étudiants et membres du personnel des hautes écoles et universités sont invités à y participer.

La Fédération Wallonie-Bruxelles va lancer cette semaine une enquête en ligne, dans le but d’objectiver les phénomènes de harcèlement, de violence et de discrimination dans ses institutions d’enseignement supérieur (41 établissements) et la manière dont ils sont suivis. Du 15 février au 30 avril, cette enquête sera disponible en ligne. Tous les étudiants et membres du personnel des hautes écoles et universités sont invités à y participer, communique lundi le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR).

L’enquête en ligne est gérée par l’unité de recherche ARCh (pour «Adaptation, Résilience et Changement") de l’ULiège. Elle n’est qu’un élément d’une étude plus large lancée en fin d’année dernière, baptisée «Behaves» (pour «Bien-être Harcèlement et Violences en Enseignement Supérieur"). Cette étude dont les résultats sont attendus pour la fin 2023 s’attache à toutes les formes de harcèlement, discriminations et violences, que ce soit en ligne ou sur les campus, visant des étudiants ou du personnel, pour quelque motif que ce soit.

Les données issues de l’enquête en ligne seront approfondies via une approche plus qualitative, avec des «focus groups» d’étudiants et la consultation d’experts et d’acteurs clés de l’enseignement supérieur.