Barthélémy Toguo chez Nosbaum Reding

Sur les deux niveaux de la galerie, l’artiste camerounais présente des œuvres récentes (2022 et 2023) ainsi que quelques pièces plus anciennes témoignant d’une inspiration toujours fertile.

Bathélémy Toguo, The Missing Part, jusqu’au 4 mars, Nosbaum Reding, rue de la Concorde 60A, 1050 Bruxelles, www.nosbaumreding.com

En pénétrant dans le bel espace lumineux de la galerie Nosbaum Reding, on est d’abord happé par de grandes toiles sur lesquelles vibrent d’étonnantes compositions portées par une couleur unique rappelant le bleu de Delft. Réalisées en 2022, ces œuvres au format carré (100 × 100 cm pour les « petites » et 200 × 200 cm pour les plus grandes) aimantent le regard, invitent à une plongée dans un univers où l’homme et la nature semblent ne faire qu’un.