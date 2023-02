Diego Ulissi s’offre la 4e étape du Tour d’Oman, Matteo Jorgenson reste leader

Diego Ulissi a remporté la 4e et avant-dernière étape du Tour d’Oman (2.Pro), mardi, entre Izki et Yitti Hills (204,9 km).

L’Italien d’UAE Team Emirates s’est imposé au sprint devant le Français Axel Zingle (Cofidis) et le Néerlandais Ide Schelling (BORA-hansgrohe). L’Américain Matteo Jorgenson (Movistar) conserve son maillot de leader.

Il fallait attendre 75 km de course pour voir l’échappée du jour se dessiner lorsque le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), l’Espagnol Urko Berrade (Kern Pharma) et l’Algérien Youcef Reguigui (Terengganu Polygon) rejoignaient le Norvégien Fredrik Dversnes (UNO-X), parti en solitaire plus tôt dans la course.

L’aventure des échappés prenait fin sur l’avant-dernière ascension du jour, Al Jissah (2,5 km à 6,9 pour cent), à 10 bornes de la ligne.

Parti entre les deux dernières bosses de la journée, à 6 bornes de la ligne, l’Allemand Pascal Ackerman (UAE Team Emirates) abordait seul la montée finale de 1,6 km à 6,6 pour cent. Sa tentative échouait, mais elle ouvrait la voie à la victoire de son équipier, Diego Ulissi. L’Italien surgissait dans les derniers mètres du sprint pour devancer le Français Axel Zingle (Cofidis) et le Néerlandais Ide Schelling (BORA-hansgrohe). Jordi Warlop (Soudal Quick-Step) se classait quatrième, Jenthe Biermans (Arkéa Samsic) sixième et Maxim Van Gils (Lotto Dstny) huitième.

Ulissi, 33 ans, décroche le 45e succès de sa carrière, le premier de sa saison. Il en profite pour grimper à la deuxième place du général, à 5 secondes de Jorgenson. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) est troisième, également à 5 secondes. Maxim Van Gils est cinquième à 15 secondes et Cian Uijtdebroeks neuvième à 18 secondes.