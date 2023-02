«C’est du français!»: Son dernier souffle

Quatre mots nous viennent des langues antiques, la grecque et la latine, pour désigner le souffle : anima, spiritus, pneuma et speira. Dans la conception antique, le souffle est perçu dans sa dimension physiologique – le tourbillon du vent, l’air que l’on inspire et que l’on expire – et dans sa dimension spirituelle – l’esprit, l’âme, l’inspiration, le souffle de Dieu.