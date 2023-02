Baptême de l’art: bienvenue à la comédie magicale

C’est le plus grand festival de magie d’Europe. Lancé en 2008 par un spécialiste du spectacle pour enfants, le Breton Gérard Souchet, il sillonne les routes de France, de Suisse et de Belgique, rassemblant depuis ses débuts de grands magiciens et magiciennes internationaux, illusionnistes, mentalistes, transformistes, manipulateurs/trices et fantaisistes.

Pour ses 15 ans, Vive la Magie fait escale à Bruxelles – après Rennes, Bordeaux, Lyon, Montpellier… – avec une programmation inédite et un nouveau spectacle au format innovant : Scala Magica, référence au petit escalier qui monte de la salle au plateau.