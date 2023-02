Lomepal: «Il y a des morceaux des Beatles qui sont des madeleines de Proust»

En concert les 22 et 23/2 à Bruxelles (Palais 12, les deux dates sont complètes), le 14/7 au Dour Festival.

Après nous avoir sorti deux albums, Flip en 2017 et Jeannine l’année suivante (ainsi qu’un live, 3 jours à Motorbass , en 2019), Antoine Valentinelli alias Lomepal, le pote frenchie de Caballero et JeanJass, s’était fait quelque peu plus discret sur nos écrans radar comme sur les réseaux sociaux. En cette année qui commence, les choses vont changer.