Hamza: «Je ne calcule jamais quand je fais de la musique»

C’est dans les bureaux de son label Just Woke Up que Hamza nous invite à discuter de son nouvel album. Avec Damso, Shay, Roméo Elvis et d’autres, il fait partie de cette première génération de rappeurs belges à avoir pris Paris. Les murs en témoignent avec ses disques d’or, de platine et de diamant qui les tapissent. « Mes albums ont été certifiés en France, mais, tu sais, je n’ai jamais eu de disque d’or en Belgique, nous dit-il comme une confidence en fin de conversation. Ce n’est pas ce qui me motive, mais c’est quelque chose qui me ferait plaisir. »