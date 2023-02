Happy bday, hip-hop!

C’était le 5 février à Los Angeles… Pour l’occasion, la cérémonie des Grammy Awards était agrémentée d’un medley concocté par Questlove du groupe The Roots. Se retrouvaient alors sur scène, le temps d’un « best of » on ne peut plus emblématique, Big Boi d’Outkast, Dr. Dre, Missy Eliott, Grandmaster Flash, Flavor Flav et Chuck D de Public Enemy, Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Rakim, Busta Rhymes, Queen Latifah, Ice T et quelques autres cadors encore. Tous là pour souffler, oui, les 50 bougies de la culture hip-hop ! Et Dr. Dre, lui, pour fêter également les 30 ans de son mythique album The chronic , recevant au passage le premier Global Impact Award de la part de la Recording Academy et du Black Music Collective, une récompense qui porte même désormais son nom…