Rappeuses: «Ladies first», qu’elles disaient!

Malgré la réussite de certaines, sur scène comme dans les coulisses, « les filles dans le rap », dans ce milieu qu’on dit tellement masculin et ce n’est pas faux, reste un vaste débat, loin d’être clos.

L’an passé en Belgique francophone, c’est (encore) le rap… francophone qui a squatté le classement des albums les plus vendus des douze mois écoulés. Avec notamment huit entrées dans le Top 10 (source : Ultratop). Constat : que des mâles ! Précisément : Orelsan, Ninho, Lomepal (avec deux albums), Damso (idem), PNL et Gazo. Ce n’est pas demain la veille semble-t-il qu’on va faire mentir ce constat selon lequel le hip-hop, et le rap en particulier, est un univers dominé par les hommes.