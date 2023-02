Abbado ou la musique vécue comme un don généreux

Le 17 février prochain, Universal lance une édition de luxe numérotée reprenant tous les enregistrements réalisés par Claudio Abbado pour DG et Decca. Sans doute le chef le plus aimé tant par les professionnels que par les mélomanes

Claudio Abbado fait l’unanimité et pourtant son fonctionnement en a interpellé plus d’un. Rien d’un dictateur chez cet homme affable et attentionné dont les gestes semblent induire la musique dans ce qu’elle a de plus naturel.

En répétition, il n’était pas bavard, ni très directif. Sa démarche : montrer plutôt que démontrer. Quand il souhaitait changer quelque chose, il demandait au musicien d’être attentif et les mouvements de sa main gauche créaient la différence : un nouveau son émergeait sans qu’il ait dit un mot.