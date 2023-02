«Cœurs noirs»: l’art français de la guerre

Cœurs noirs, série en 6 épisodes (52’) sur Amazon Prime

De la série The Last of Us, dont la diffusion vient de se terminer sur HBO (et sur BeTV, en Belgique), on retiendra, et ce n’était pas gagné d’avance pour l’adaptation d’un jeu vidéo à la renommée planétaire, qu’elle a fait l’unanimité, immense succès public aux Etats-Unis et accueil critique enthousiaste. On en retiendra Long long time, le troisième épisode, qui s’écarte du matériel original pour relater sur 20 ans l’histoire d’amour entre deux protagonistes. On pourra en retenir aussi que, diffusée en France sur Amazon Prime, The Last of Us a été détrônée par la série française Cœurs noirs, à son arrivée sur la plateforme, début février.